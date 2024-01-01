菲律賓比索兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌千里達及多巴哥元的匯率目前為0.116，較昨日改變了0.101%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.122%。

在過去一星期，菲律賓比索兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在23-07-2024高見0.116，並在26-07-2024低見0.115。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.305%。