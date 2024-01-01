菲律賓比索兌索羅門群島元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌索羅門群島元的匯率目前為0.143，較昨日改變了1.223%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.438%。

在過去一星期，菲律賓比索兌索羅門群島元的匯率波動，在23-07-2024高見0.144，並在24-07-2024低見0.140。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.125%。