菲律賓比索兌沙地阿拉伯利雅匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌沙地阿拉伯利雅的匯率目前為0.064，較昨日改變了0.106%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.135%。

在過去一星期，菲律賓比索兌沙地阿拉伯利雅的匯率波動，在23-07-2024高見0.064，並在25-07-2024低見0.064。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.220%。