菲律賓比索兌卡塔爾里亞爾匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌卡塔爾里亞爾的匯率目前為0.062，較昨日改變了0.067%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.074%。

在過去一星期，菲律賓比索兌卡塔爾里亞爾的匯率波動，在23-07-2024高見0.063，並在25-07-2024低見0.062。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.220%。