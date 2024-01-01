菲律賓比索兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌馬來西亞令吉的匯率目前為0.079，較昨日改變了-0.340%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.923%。

在過去一星期，菲律賓比索兌馬來西亞令吉的匯率波動，在22-07-2024高見0.080，並在29-07-2024低見0.079。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.231%。