菲律賓比索兌墨西哥比索匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌墨西哥比索的匯率目前為0.316，較昨日改變了-0.001%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.263%。

在過去一星期，菲律賓比索兌墨西哥比索的匯率波動，在25-07-2024高見0.317，並在22-07-2024低見0.307。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.766%。