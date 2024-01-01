菲律賓比索兌利比里亞元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌利比里亞元的匯率目前為3.342，較昨日改變了0.078%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.109%。

在過去一星期，菲律賓比索兌利比里亞元的匯率波動，在23-07-2024高見3.346，並在25-07-2024低見3.328。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.220%。