菲律賓比索兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為5.185，較昨日改變了0.040%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.100%。

在過去一星期，菲律賓比索兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在23-07-2024高見5.210，並在25-07-2024低見5.170。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.201%。