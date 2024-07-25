菲律賓比索兌牙買加元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌牙買加元的匯率目前為2.680，較昨日改變了0.080%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.118%。

在過去一星期，菲律賓比索兌牙買加元的匯率波動，在26-07-2024高見2.681，並在25-07-2024低見2.664。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.238%。