菲律賓比索兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌以色列錫克爾的匯率目前為0.063，較昨日改變了1.032%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.396%。

在過去一星期，菲律賓比索兌以色列錫克爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.063，並在24-07-2024低見0.062。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.839%。