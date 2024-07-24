菲律賓比索兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌圭亞那元的匯率目前為3.574，較昨日改變了0.012%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.006%。

在過去一星期，菲律賓比索兌圭亞那元的匯率波動，在26-07-2024高見3.578，並在24-07-2024低見3.554。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.322%。