菲律賓比索兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌幾內亞法郎的匯率目前為147.403，較昨日改變了0.424%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.077%。

在過去一星期，菲律賓比索兌幾內亞法郎的匯率波動，在26-07-2024高見147.623，並在25-07-2024低見146.211。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。