菲律賓比索兌斐濟元匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌斐濟元的匯率目前為0.039，較昨日改變了0.424%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.857%。

在過去一星期，菲律賓比索兌斐濟元的匯率波動，在28-07-2024高見0.039，並在22-07-2024低見0.038。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.678%。