菲律賓比索兌埃及鎊匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌埃及鎊的匯率目前為0.827，較昨日改變了-0.048%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.057%。

在過去一星期，菲律賓比索兌埃及鎊的匯率波動，在23-07-2024高見0.830，並在25-07-2024低見0.824。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.271%。