菲律賓比索兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌多明尼加比索的匯率目前為1.014，較昨日改變了-0.034%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.045%。

在過去一星期，菲律賓比索兌多明尼加比索的匯率波動，在23-07-2024高見1.015，並在24-07-2024低見1.009。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.283%。