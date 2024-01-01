菲律賓比索兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌哥倫比亞比索的匯率目前為68.903，較昨日改變了0.013%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.401%。

在過去一星期，菲律賓比索兌哥倫比亞比索的匯率波動，在24-07-2024高見69.517，並在23-07-2024低見68.284。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.721%。