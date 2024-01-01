菲律賓比索兌博茨瓦納普拉匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌博茨瓦納普拉的匯率目前為0.232，較昨日改變了0.102%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.056%。

在過去一星期，菲律賓比索兌博茨瓦納普拉的匯率波動，在23-07-2024高見0.233，並在25-07-2024低見0.231。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.625%。