菲律賓比索兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，菲律賓比索兌安哥拉寬紮的匯率目前為15.181，較昨日改變了0.085%。在過去一星期，菲律賓比索的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.088%。

在過去一星期，菲律賓比索兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見15.264，並在25-07-2024低見15.081。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.819%。