巴布亞新畿內亞基那兌烏干達先令匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌烏干達先令的匯率目前為964.509，較昨日改變了-0.007%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.745%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌烏干達先令的匯率波動，在25-07-2024高見969.444，並在22-07-2024低見956.756。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.409%。