巴布亞新畿內亞基那兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌坦桑尼亞先令的匯率目前為692.589，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.120%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在24-07-2024高見697.012，並在22-07-2024低見686.925。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-1.037%。