巴布亞新畿內亞基那兌泰銖匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌泰銖的匯率目前為9.290，較昨日改變了-0.060%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.309%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌泰銖的匯率波動，在22-07-2024高見9.419，並在29-07-2024低見9.290。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.436%。