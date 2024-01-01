巴布亞新畿內亞基那兌斯威士蘭里蘭吉尼歷史匯率
歡迎查看巴布亞新畿內亞基那兌斯威士蘭里蘭吉尼歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的巴布亞新畿內亞基那（PGK）兌斯威士蘭里蘭吉尼（SZL）的歷史匯率走勢。
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巴布亞新畿內亞基那兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄
今日，巴布亞新畿內亞基那兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為4.728，較昨日改變了-0.057%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.240%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在25-07-2024高見4.792，並在22-07-2024低見4.717。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.437%。
如何將巴布亞新畿內亞基那兌換成斯威士蘭里蘭吉尼
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輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
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選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PGK你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇SZL你要兌換成哪一種目標貨幣。
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完成了
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