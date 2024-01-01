巴布亞新畿內亞基那兌蘇里南元匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌蘇里南元的匯率目前為7.584，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.084%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌蘇里南元的匯率波動，在22-07-2024高見7.668，並在26-07-2024低見7.534。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.917%。