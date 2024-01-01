巴布亞新畿內亞基那兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌塞舌爾盧比的匯率目前為3.567，較昨日改變了0.235%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-3.674%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌塞舌爾盧比的匯率波動，在22-07-2024高見3.825，並在26-07-2024低見3.460。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.188%。