巴布亞新畿內亞基那兌挪威克朗匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌挪威克朗的匯率目前為2.849，較昨日改變了-0.112%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.047%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌挪威克朗的匯率波動，在25-07-2024高見2.882，並在21-07-2024低見2.819。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.605%。