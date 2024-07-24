巴布亞新畿內亞基那兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為9.536，較昨日改變了-0.001%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.209%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在24-07-2024高見9.568，並在24-07-2024低見9.509。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.348%。