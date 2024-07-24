巴布亞新畿內亞基那兌澳門葡幣匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌澳門葡幣的匯率目前為2.080，較昨日改變了0.005%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.196%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌澳門葡幣的匯率波動，在24-07-2024高見2.090，並在26-07-2024低見2.080。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.351%。