巴布亞新畿內亞基那兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為1,166.790，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.262%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見1,178.120，並在22-07-2024低見1,163.290。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.985%。