巴布亞新畿內亞基那兌摩洛哥迪拉姆匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌摩洛哥迪拉姆的匯率目前為2.554，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.137%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌摩洛哥迪拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見2.565，並在22-07-2024低見2.542。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.351%。