巴布亞新畿內亞基那兌黎巴嫩鎊匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌黎巴嫩鎊的匯率目前為23,153.700，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.210%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌黎巴嫩鎊的匯率波動，在24-07-2024高見23,252.100，並在26-07-2024低見23,153.700。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.347%。