巴布亞新畿內亞基那兌科威特第納爾匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌科威特第納爾的匯率目前為0.079，較昨日改變了0.016%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.007%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌科威特第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.079，並在28-07-2024低見0.079。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.399%。