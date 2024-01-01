巴布亞新畿內亞基那兌科摩羅法郎匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌科摩羅法郎的匯率目前為117.266，較昨日改變了0.024%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.273%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌科摩羅法郎的匯率波動，在24-07-2024高見117.852，並在21-07-2024低見116.947。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.361%。