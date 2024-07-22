巴布亞新畿內亞基那兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌肯雅先令的匯率目前為33.768，較昨日改變了-0.054%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.454%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌肯雅先令的匯率波動，在24-07-2024高見34.488，並在22-07-2024低見33.557。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.329%。