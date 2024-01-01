巴布亞新畿內亞基那兌日元匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌日元的匯率目前為39.883，較昨日改變了0.270%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.132%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌日元的匯率波動，在22-07-2024高見40.823，並在25-07-2024低見39.396。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.636%。