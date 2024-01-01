巴布亞新畿內亞基那兌牙買加元匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌牙買加元的匯率目前為40.475，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.009%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌牙買加元的匯率波動，在25-07-2024高見40.582，並在23-07-2024低見40.417。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.369%。