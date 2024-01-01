巴布亞新畿內亞基那兌以色列錫克爾匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌以色列錫克爾的匯率目前為0.956，較昨日改變了0.934%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.843%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌以色列錫克爾的匯率波動，在28-07-2024高見0.956，並在23-07-2024低見0.937。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.871%。