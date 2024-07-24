巴布亞新畿內亞基那兌吉布地法郎匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌吉布地法郎的匯率目前為46.018，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.037%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌吉布地法郎的匯率波動，在24-07-2024高見46.203，並在25-07-2024低見45.981。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.348%。