巴布亞新畿內亞基那兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌人民幣的匯率目前為1.876，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.420%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌人民幣的匯率波動，在24-07-2024高見1.890，並在25-07-2024低見1.868。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.348%。