巴布亞新畿內亞基那兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌智利比索的匯率目前為246.725，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.424%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌智利比索的匯率波動，在26-07-2024高見246.725，並在22-07-2024低見243.802。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.596%。