巴布亞新畿內亞基那兌不丹努扎姆匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌不丹努扎姆的匯率目前為21.651，較昨日改變了-0.038%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.199%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌不丹努扎姆的匯率波動，在24-07-2024高見21.745，並在28-07-2024低見21.648。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.420%。