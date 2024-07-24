巴布亞新畿內亞基那兌巴林第納爾匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌巴林第納爾的匯率目前為0.098，較昨日改變了-0.011%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.154%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌巴林第納爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.098，並在26-07-2024低見0.098。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.348%。