巴布亞新畿內亞基那兌保加利亞列夫匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌保加利亞列夫的匯率目前為0.466，較昨日改變了-0.011%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.104%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌保加利亞列夫的匯率波動，在24-07-2024高見0.469，並在23-07-2024低見0.465。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.358%。