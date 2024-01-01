巴布亞新畿內亞基那兌澳元匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌澳元的匯率目前為0.395，較昨日改變了-0.122%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.895%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌澳元的匯率波動，在25-07-2024高見0.397，並在21-07-2024低見0.387。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.454%。