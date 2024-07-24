巴布亞新畿內亞基那兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，巴布亞新畿內亞基那兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為100.282，較昨日改變了-0.023%。在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.225%。

在過去一星期，巴布亞新畿內亞基那兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在24-07-2024高見100.738，並在25-07-2024低見100.097。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.365%。