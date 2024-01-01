秘魯新索爾兌烏克蘭格裡夫納匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌烏克蘭格裡夫納的匯率目前為10.914，較昨日改變了-0.123%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.740%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌烏克蘭格裡夫納的匯率波動，在21-07-2024高見10.996，並在24-07-2024低見10.848。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.500%。