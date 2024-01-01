秘魯新索爾兌土耳其里拉匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌土耳其里拉的匯率目前為8.803，較昨日改變了-0.009%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.145%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌土耳其里拉的匯率波動，在22-07-2024高見8.834，並在24-07-2024低見8.691。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.558%。