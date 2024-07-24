秘魯新索爾兌突尼斯第納爾匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌突尼斯第納爾的匯率目前為0.830，較昨日改變了0.027%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.156%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌突尼斯第納爾的匯率波動，在26-07-2024高見0.832，並在24-07-2024低見0.821。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.502%。