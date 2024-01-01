秘魯新索爾兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌塞拉里昂列昂的匯率目前為6,044.380，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.594%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在26-07-2024高見6,060.900，並在25-07-2024低見5,975.450。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.857%。