秘魯新索爾兌澳門葡幣匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌澳門葡幣的匯率目前為2.148，較昨日改變了0.007%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.070%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌澳門葡幣的匯率波動，在26-07-2024高見2.154，並在24-07-2024低見2.128。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.512%。