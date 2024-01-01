秘魯新索爾兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，秘魯新索爾兌肯雅先令的匯率目前為34.893，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，秘魯新索爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.176%。

在過去一星期，秘魯新索爾兌肯雅先令的匯率波動，在25-07-2024高見35.453，並在21-07-2024低見34.488。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.114%。